Как создавался этот памятник? И почему его послереволюционная судьба доподлинно неизвестна?

Вождь на постаменте Царя-Освободителя. К юбилею отмены крепостного права в России вспоминаем историю знаменитого монумента Александру Второму во Владимире. Как создавался этот памятник? И почему его "послереволюционная" судьба доподлинно неизвестна?- 3 аршина 3 вершка. Император изображён стоящим, в мундире воинском. В порфире.Памятник, которого нет. Монумент Царю-Освободителю во Владимире жив только на архивных эскизах и редких исторических фото. В левой руке государя - держава. В правой - список с Манифестом об освобождении крестьянства. В 1911-ом, полвека спустя после Великой реформы благодарная Россия стремилась запечатлеть память государя. В честь Александра Второго строились часовни, церкви, открывались больницы, богадельни, гимназии. "Город Владимир не должен остаться в стороне", заявил легендарный градоначальник Николай Сомов. Дело владимирской городской управы открывает черновик его докладной записки. В октябре голова выступил в Думе. Дело сразу направили в комиссию о пользах и нуждах города.Алексей Арескин, заведующий сектором информационно-выставочной работы Государственного Архива Владимирской области: «На заседании этой комиссии и было принято решение увековечить память Царя-Освободителя постановкой памятника. Не просто иллюминацией, салютом, молебном. А совершить нечто монументальное для города».Средства собирали всем миром - по подписке. Дума постановила напечатать 400 специальных объявлений. Подписные листы разослали в земские и уездные управы, волостные правления, фабрикантам.- Городская Дума выразила надежду, что принятый ею способ ознаменования великого события примет сочувствие и материальную поддержку от местных самоуправлений и общественных учреждений, а также со стороны населения.Владимирская городская дума выделила тысячу рублей. Владимирское купечество - 500. Мещанство - 100. Посильные суммы из бюджетов направляли города. Губернское земское собрание на мемориальные цели направило 3 тысячи. Вклад внесли и владельцы мануфактур, и обычные жители. Подписные листы хранят их имена.- От Ставровской мануфактуры Бажанова было принято 200 рублей. От Переславской - 600, директор реального училища Лебедев выделил 13 рублей 91 копейку. Директор Мальцовского ремесленного училища Дмитрий Советкин выделил 19 рублей 50 копеек.Деньги стекались на специальный счёт. И к апрелю 1912-ого было собрано более 12 тысяч рублей. Но и этой суммы не хватило бы на проект оригинальный. Потому владимирцы решили остановиться на статуе императора работы академика Опекушина. Проект пьедестала разработал владимирский архитектор Сергей Жаров. Работы по постановке закончили к июлю 13-ого. Через месяц памятник был торжественно открыт.- Для постановки памятника городская Дума выделила самое презентабельное место в городе. Напротив Думы. В 19-ом веке на этом месте находился оборонительный вал. Он был срыт и после постройки здесь в 1900-ом году здания банка здесь образовался небольшой сквер.Бронзовая фигура царя, который даровал крестьянству долгожданную свободу, украшала Владимир недолго. С постамента она исчезла в 1918-ом. После революции совнархоз распорядился "снять" все памятники царям и их слугам. Сначала здесь появилась статуя Свободы, а в 25-ом царский постамент из красного финляндского гранита занял Ульянов- Ленин, основатель советского государства.На гранитном пьедестале со всех сторон были размещены памятные надписи. К примеру, сзади была надпись - "Благодарные владимирцы", а здесь - на лицевой стороне были главные слова: "Царю-Освободителю Александру Второму. Эти следы - свидетельство участи монумента.Куда исчез бронзовый император? Точная судьба монумента неизвестна. Архивисты замечают, скорее всего, памятник Освободителю отправили на переплавку. А бронзовых орлов сменили серпы и молоты. В год юбилея отмены крепостного права имя Александра Второго звучит с новой силой.- В 21-ом году, будут установлены памятники в российских городах. Будут восстановлены памятники Александру Второму в Челябинске и Самаре, в городе Владимире тоже хотелось бы, чтобы Александр Второй занял своё историческое место на Соборной площади Владимира.Царь-реформатор погиб как мученик в результате седьмого по счёту покушения. Он был убит народовольцами на набережной Екатерининского канала Петербурга в мае 1881-ого. Его образ жил в народной памяти. В честь государя называли даже населённые пункты. Так, крестьяне владимирского села Ковалёво решили сменить название на "Ново-Александрово". На владимирской земле этот скромный обелиск сегодня - единственный мемориальный знак в память о реформаторе. В деревне Цепелёво он был установлен полтора года назад. Как символичное - "время собирать камни".Мария Платанюк, Семён Карпов"Вести-Владимир"