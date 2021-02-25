С вещами на выход. Во Владимире прошел круглый стол по проблемам взаимодействия НКО с чиновниками областной администрации. Ключевой темой стало переселение из областного Дома молодежи на улице Дзержинского всех молодежных и некоммерческих организаций

С вещами на выход. Во Владимире прошел круглый стол по проблемам взаимодействия НКО с чиновниками областной администрации. Ключевой темой стало переселение из областного Дома молодежи на улице Дзержинского всех молодежных и некоммерческих организацийЗанять освободившееся место уже с 1 марта должен образованный в конце 2020 года департамент молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области. Планируются, что новый орган госвласти будет заниматься не общественными проектами, а социальными. Участники встречи крайне обеспокоены тем, что теперь выставки и собрания будут под запретом, так как большая и удобная ресурсная площадка, которая всем нравилась, перестанет существовать.Елизавета Кустова, директор "Дома некоммерческих организаций Владимирской области:- Весь смысл дома некоммерческих организаций куда общественники могут прийти, поработать у кого нет офиса, проконсультироваться, многие приходят писать свои грантовые заявки и сразу получить консультацию, помощь.Роман Александров, председатель Владимирского регионального отделения «Российского Союза Молодёжи:- Свободное пространство для молодежи, для общественных организаций, которые будут здесь реализовывать и воплощать в жизнь инициативы и эта практика она по всей стране идет и нам такой ресурс нужен, нужно просто докрутить его, довести до ума, как он изначально и задумывался.В качестве альтернативы для размещения чиновников молодежь предлагает нынешние кабинеты судей Арбиртажного суда на Октябрьском проспекте, которые вскоре освободятся. Участники встречи рассчитывают на губернатора, хотя и отмечают, что очных встреч с главой региона они за два с лишним года не припомнят.