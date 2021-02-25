К 1 июня во Владимирской области по заданию Минздрава от ковида должны привить 60 процентов населения. Это почти 600 тысяч жителей региона. Пока же 1 этап вакцинации прошли более 30 тысяч человек,

К 1 июня во Владимирской области по заданию Минздрава от ковида должны привить 60 процентов населения. Это почти 600 тысяч жителей региона. Пока же 1 этап вакцинации прошли более 30 тысяч человек, а второй – вдвое меньше. По данным облздрава, в передовиках – люди пенсионного возраста, 65+. На противоковидную прививку соглашаются горожане старше 90. Игорь