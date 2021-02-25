При этом неосторожное обращение с нагревательными приборами в аномальные холода привели к росту числа погибших на 80%.

К 24 февраля во Владимирской области зарегистрировано 348 , на которых погибло 30 человек. За минувшую неделю количество жертв достигло восьми. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.При этом неосторожное обращение с нагревательными приборами в аномальные холода привели к росту числа погибших на 80%.В большинстве случаев причиной возгораний послужили: нарушение правил эксплуатации и устройства печей, .По данным ведомства, с начала 2020 года выросло число . Зарегистрировано 27 таких происшествий. Основная причина – неправильная эксплуатация автомобилей во время заморозков.