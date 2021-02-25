Пока местная администрация бездействует, им только остается запасаться снегом и терпением.

Жители поселка Мезиновский Гусь-Хрустального района вынуждены топить снег, добывая воду, сообщили они в . Других вариантов нет — там уже неделю нет воды в колонке. По словам людей, районное МУП ЖКХ не следит за насосной станцией и в данный момент насос не качает воду. «Живём как во времена войны. Растапливаем снег на печке, чтобы приготовить еду. Такие морозы стоят, а мы без воды. Позор такой администрации», - жалуются жители.Пока местная администрация бездействует, им только остается запасаться снегом и терпением.