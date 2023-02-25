Об этом сообщила глава города Елена Фомина

В Коврове из-за дорожного ремонта до 28 февраля перекроют Павловский мост. Каждый день проезд по путепроводу будет ограничен всего на несколько часов. Об этом жителей предупредила глава города Елена Фомина.«Через железную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте Ленина – от улицы Труда до улицы Октябрьской будет временно ограничено движение пешеходов и транспортных средств с 09:00 до 12:00 часов и с 20:00 до 24:00 часов», - сообщила мэр.Обратим внимание, что пешеходам во время ремонта также запрещено находиться на мосту. Горожанам необходимо заранее продумать альтернативные маршруты.