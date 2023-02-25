Об этом сообщила глава города Елена Фомина
В Коврове из-за дорожного ремонта до 28 февраля перекроют Павловский мост. Каждый день проезд по путепроводу будет ограничен всего на несколько часов. Об этом жителей предупредила глава города Елена Фомина.
«Через железную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте Ленина – от улицы Труда до улицы Октябрьской будет временно ограничено движение пешеходов и транспортных средств с 09:00 до 12:00 часов и с 20:00 до 24:00 часов», - сообщила мэр.
Обратим внимание, что пешеходам во время ремонта также запрещено находиться на мосту. Горожанам необходимо заранее продумать альтернативные маршруты.