Владимирская область вошла в топ-10 регионов с максимальной долей накладных расходов в судебных...

Владимирская область вошла в топ-10 регионов с максимальной долей накладных расходов в судебных выплатах по ОСАГО.Владимирская область заняла шестое место в рейтинге регионов с максимальной долей накладных расходов в судебных выплатах по ОСАГО по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба РСА. На каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду во регионе приходится 2,81 рубля штрафов, пеней и неустоек. В 2021 году этот показатель был ниже на 37 копеек."В среднем по России на каждый рубль страховой выплаты, произведенной в 2022 году по суду, приходилось 1,75 рубля накладных расходов. В Российском Союзе Автостраховщиков полагают, что в регионах, где доля накладных судебных расходов при выплатах по суду выше среднестатистической, более активно работают «недобросовестные “автоюристы”", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.ТОП-10 регионов с максимальной долей накладных расходов в судебных выплатах по ОСАГО по итогам 2022 года:Республика Марий Эл – 4,75 рубля штрафов, пеней и неустоек на каждый рубль страховой выплаты ( в 2021 году занимала первое место, + 1,09 рубля);Приморский край – 3,70 рубля (в 2021 году — 4, плюс 80 копеек);Ленинградская область – 3,16 рубля (в 2021 году — 15, плюс 1,13 рубля);Республика Хакассия — 2,92 рубля (в 2021 году — 3, минус 4 копейки);Тамбовская область — 2,82 рубля (в 2021 году — 22, плюс 98 копеек);Владимирская область — 2,81 рубля (в 2021 году — 6, плюс 34 копейки);Новосибирская область — 2,69 рубля (в 2021 году — 40, плюс 1,19 рубля);Оренбургская область — 2,68 рубля (в 2021 году — 9, плюс 34 копейки);Калужская область — 2,65 рубля (в 2021 году— 5, плюс 11 копеек);Пензенская область — 2,63 рубля (в 2021 году — 12, плюс 43 копейки).Фото pxfuel.com