25.03.2020

2020-03-25 08:30:03

Оператор сотовой связи прокомментировал ситуацию с интернет-трафиком во Владимире

В связи с удаленным режимом работы и школьными каникулами редакция «Вестей» заинтересовалась вопросом, стал ли интерентво Владимире медленнее? Один из операторов сотовой

прокомментировал ситуацию с интернет-трафиком:

«Мы не наблюдаем снижения скорости мобильного интернета ни в городе, ни в области. Предпосылок к резкому увеличению объемов трафика нет: дома многие пользователи либо подключаются к WiFi-точке, либо переходят на персональные компьютеры. Поэтому потребление трафика относительно стабильно.

Отметим, что с переводом частью предприятий сотрудников на удаленную работу меняется сама модель потребления, прежде всего в разрезе геопозиционирования. Из центра города в будние дни часть трафика сместилась в спальные районы. Сеть рассчитана на возможные изменения в объемах потребляемого трафика и регулярно доказывает свою работоспособность в условиях повышенных нагрузок, например, во время зимних праздников».



Напомним, первыми о снижении скорости интернета заговорили москвичи. Соцопрос, проведенный на странице ГТРК «ВКонтакте» показал, что около 50% жителей областного центра почувствовали падение трафика.