Во время «антикоронавирусного» Крестного хода православные планировали обратиться к богу с молитвами, уберечь людей от болезни

29 марта в городе Коврове планировалось проведение Крёстного хода против пандемии коронавируса, однако, по информации Зебра ТВ, во Владимиро-Суздальской епархии были вынуждены его отменить из-за ужесточения мер по предотвращениию коронавируса.Во время «антикоронавирусного» Крёстного хода православные планировали обратиться к богу с молитвами, уберечь людей от болезни. Отметим, что ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердили молитвы прошений в связи с угрозой распространения коронавируса.