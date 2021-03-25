Заявиться может любой гражданин старше 21 года при условии, что он не является членом другой партии.

Кто крайний в кандидаты в депутаты Госдумы от Владимирской области? Праймериз партии "Единая Россия", а другими словами предварительное голосование, в регионе продолжает набирать желающих. А всё потому, что заявиться может любой гражданин старше 21 года при условии, что он не является членом другой партии.Напомним, сбор заявления стартовал 10 марта, документы на регистрацию участников будут принимать до 29 апреля. Число желющих с каждым днём растёт. Так решение участвовать в предварительном голосовании изъявил владимирский правозащитник Роман Ардыкуца. Кстати, сам адвокат беспартийный, но считает эту площадку - отличной возможностью заявить о том, что не устраивает в существующих законах и предложить свои пути решения.Роман Ардыкуца, адвокат, участник праймериз: «Сейчас у нас есть уникальная возможность - заявиться тем, кто не состоит в партии, тем, кто может повлиять на происходящее. Грядёт большое обновление, обновление Госдумы. Необходимы новые лица, необходима молодёжь, которая может повлиять на те процессы, которые давно застоялись. И я думаю в наших силах на эти процессы повлиять».Дмитрий Горкин