В Гусь-Хрустальном районе из-за пожара в частном доме мог сгореть вольер с животными. Трагедию удалось предотвратить сотрудникам тревожного ведомства. Пожар произошел вечером 24 марта в

В Гусь-Хрустальном районе из-за пожара в частном доме мог сгореть вольер с животными. Трагедию удалось предотвратить сотрудникам тревожного ведомства. Пожар произошел вечером 24 марта в поселке Гусевский-8. Частный дом горел по всей площади. Двое его жителей в момент возгорания спали, но им удалось выбраться на улицу. Впрочем, в пожарную охрану о происшествии сообщили поздно. Огонь