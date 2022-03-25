Гороховецкий районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Республики...

Гороховецкий районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Республики Чувашия, обвиняемого в в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.По версии следствия водитель микроавтобуса, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, 1 октября 2021 года, в 2 часа ночи, управляя технически исправным автомобилем двигался по М7, направляясь из Калужской области в сторону г. Чебоксары Чувашской Республики перевозя в салоне автомобиля 9 пассажиров, сверх количества, предусмотренного технической характеристикой автомобиля. Будучи в утомленном состоянии водитель двигался со скоростью не менее 100 км/ч, в результате чего не избрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении грузового автомобиля и совершил столкновение передней частью своего автомобиля с задней частью указанного прицепа с последующим наездом на неподвижное препятствие в виде ограждения и опрокидыванием на крышу.В результате ДТП 4 пассажирам были причинены телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, от которых последние скончались на месте происшествия, 1 пассажиру причинен тяжкий вред здоровью. В период предварительного следствия в отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.24 марта 2022 года в ходе судебного заседания с применением особого порядка судебного разбирательства подсудимому продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 6 месяцев. Особый порядок рассмотрения дела прекращен. Судебное разбирательство назначено в общем порядке, сообщает пресс-служба Гороховецкого районного суда.