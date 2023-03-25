Во Владимирской области в результате ДТП погибли два пенсионера 25 марта в Кольчугинском районе на...

Во Владимирской области в результате ДТП погибли два пенсионера25 марта в Кольчугинском районе на 58-м километре автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» произошла смертельная авария, сообщили в пресс-службу УМВД России по Владимирской области,73-летний водитель автомобиля «Нива» двигался со стороны Александрова в сторону Владимира. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик «Ивеко», которым управлял 39-летний водитель.В результате столкновения легковой автомобиль получил сильные повреждения, водитель и его 72-летняя пассажирка скончались от травм на месте происшествия.Фото очевидцев