Количество безработных в регионе — 18,6 тысяч человек.

«Средняя зарплата во Владимирской области в январе-феврале 2021 года составила 34 тысячи 444,5 рубля и увеличилась на 6,5%», — гласит анализ статистического ведомства.Количество безработных в регионе — 18,6 тысяч человек.В первом квартале 2021 года рост индекса промышленного производства составил 10,8%.По данным Владимирстата, больше всего потрудились сотрудники мебельных предприятий, где показатель составил 303,1%. Индекс металлургического производства составил 196,1%. Сфера по производству напитков выросла на 39,1%.Строители региона поработали в 1,9 раза усерднее, чем в аналогичном периоде 2020 года. Оборот заведений общепита подрос на 3,5%.Розничная торговля и платные услуги немного снизились — до 98,1% и 98,6% соответственно. Пассажиропоток в общественном транспорте составил 87,4% по сравнению с первым кварталом 2020 года.Потребительские цены выросли на 2,1%.Фото :