220 водителей привлечены к административной ответственности в ходе профилактического мероприятия «Тонировка».

С начала года в Коврове и Ковровском районе сотрудниками Госавтоинспекции было составлено более 1000 административных материалов на водителей за управление транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствовало требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».В период с 12 по 22 мая текущего года полицейские МО МВД России «Ковровский» провели оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». За 11 дней рейда к административной ответственности было привлечено 220 водителей тонированных автомобилей. Сотрудники ДПС производили замеры светопропускания стекол при помощи технического прибора, определяющего степень затемненности стекол.В отношении водителей были составлены административные материалы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Тем водителям, которые не устранили нарушение на месте, выданы требования об устранении тонировки.Полицейские обращают внимание автомобилистов на то, что управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, создает угрозу безопасности дорожного движения. В условиях недостаточной видимости (туман, дождь, сумерки) тонированные автомобильные стекла искажают представление о расстоянии до предметов, других участников дорожного движения, снижают их различимость.Управление Госавтоинспекции призывает водителей к гражданско-правовой сознательности, соблюдению норм Правил дорожного движения и технического регламента.