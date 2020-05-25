За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 42 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 6 автоаварий. Полицейскими оформлено 267 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 105 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский район. По предварительной информации, 18 мая 2020 года в 02.20 в поселке Балакирево на улице Юго-Западный квартал напротив дома 15 водитель автомобиля Хендай-Элантра при движении со стороны города Александров в сторону улицы квартал Октябрьский допустил съезд в правый кювет, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП гражданин 1989 г.р. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, двое граждан 1997 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Киржачский район. По предварительной информации, 19 мая 2020 года в 06.40 на 3 км автодороги Бетонка-Красный Огорок-Ратьково-Заречье-Новосергеево водитель автомобиля БМВ-Х5 1980 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону автодороги МБК А-108 при прохождении правого поворота допустил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля БМВ-Х5 1979 г.р. с диагнозом: перелом левого бедра и левой руки, госпитализирован.Фрунзенский район. По предварительной информации, 20 мая 2020 года в 17.15 в городе Владимир на улице Большая Нижегородская напротив дома 91 «Б» водитель автобуса Мерседес Бенц 1991 г.р. допустил столкновение с движущимся впереди, осуществляющим остановку перед остановившимся транспортным потоком автомобилем БМВ Х5 под управлением водителя 1983 г.р. От удара автомобиль БМВ Х5 совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Шкода Октавия под управлением водителя 1992 г.р. От удара автомобиль Шкода Октавия совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Шевроле Круз под управлением водителя 1979 г.р. После этого автомобиль Шевроле Круз совершил наезд на впереди стоящий автомобиль Рено Логан под управлением водителя 1987 г.р. Далее автомобиль Рено Логан совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Лада Гранта под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля БМВ Х5 и четверо пассажиров автобуса Мерседес Бенц, которые направлены на амбулаторное лечение.Кольчугинский район. По предварительной информации, 21 мая 2020 года в 14.53 в селе Завалино напротив дома 35 водитель автомобиля Опель – Астра 1974 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован; пассажир 1974 г.р. с диагнозом: ушиб правого плечевого сустава, ссадины, направлен на амбулаторное лечение.Александровский район. По предварительной информации, 22 мая 2020 года в 14.50 в городе Александров на улице Терешковой у дома 6 водитель автомобиля Ауди - А8 1970 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по правой полосе, допустил наезд на припаркованный в попутном направлении автомобиль Тойота-Ленд-Крузер-200 под управлением водителя 1968 г.р. От удара автомобиль Тойота-Ленд-Крузер отбросило на впереди припаркованный автомобиль Хендай-Солярис. В момент ДТП водитель автомобиля Хендай-Солярис 1983 г.р. осуществлял загрузку товара в багажник автомобиля. В результате ДТП водитель автомобиля Хендай-Солярис с диагнозом: ушиб правого коленного сустава, направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район. По предварительной информации, 23 мая 2020 года в 21.00 на 99 км автодороги М-7 «Волга» водитель скутера Сузуки 1994 г.р., при перестроении в левую полосу допустил столкновение с полуприцепом в составе тягача Мерседес-Бенц под управлением водителя 1961 г.р., который двигался попутно по левой полосе. В результате ДТП водитель скутера Сузуки с диагнозом: ушибы, ссадины, направлен на амбулаторное лечение.Александровский район. По предварительной информации, 24 мая 2020 года в 03.30 в поселке Арсаки на улице Центральная напротив дома 13 водитель снегоболотохода CF-Мото 1991 г.р. допустил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель снегоболотохода CF-Мото с диагнозом: ЗЧМТ, УГМ, госпитализирован.