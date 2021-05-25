Детский отдых должен стать доступнее. Именно с этой целью с 25 мая в стране запустили программу детского туристического кешбэка. Основная ее задача – поддержать родителей, которые

Детский отдых должен стать доступнее. Именно с этой целью с 25 мая в стране запустили программу детского туристического кешбэка. Основная ее задача – поддержать родителей, которые приобретают путевки в лагеря за свои деньги. Чтобы принять участие в этой программе, путевку в лагерь необходимо купить с 25 мая по 31 августа. При этом возвращаться с отдыха