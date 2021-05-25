Как сообщает федеральный РЕН-ТВ, ссылаясь на свои источники, в кабинете вице-губернатора Романа Годунина прошли обыски, а на самого чиновника завели уголовное дело. По данным федерального

Как сообщает федеральный РЕН-ТВ, ссылаясь на свои источники, в кабинете вице-губернатора Романа Годунина прошли обыски, а на самого чиновника завели уголовное дело. По данным федерального СМИ, Годунина доставили в областной Следком на допрос, в то же время в кабинете зам. губернатора по строительству правоохранители провели обыск. Пока точно неясно, что стало поводом к такому внезапному