Несанкционированные свалки в Меленках устранили после вмешательства надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий в городе Меленки сотрудники прокуратуры обнаружили несколько незаконных свалок. Отходы лежали прямо на земле, что создавало угрозу загрязнения почвы.По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, причастным лицам были внесены представления, а также начато расследование административного дела. На данный момент свалки ликвидированы, а контейнерные площадки расчищены.