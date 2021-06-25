Сотрудники прокуратуры выехали с проверкой в продуктовый магазин в микрорайон Черемушки города Александрова. Специалисты вместе с полицейскими выяснили, что юридическое лицо не имеет

Сотрудники прокуратуры выехали с проверкой в продуктовый магазин в микрорайон Черемушки города Александрова. Специалисты вместе с полицейскими выяснили, что юридическое лицо не имеет документов на оборот спиртосодержащей продукции. Алкоголь изъят и отправлен на экспертизу, которая подтвердила наличие в жидкости этилового спирта. В отношении генерального директора возбуждено административное дело за оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без