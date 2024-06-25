Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Музей ложки во Владимире стал первым частным музеем городов Золотого кольца в реестре Министерства культуры. Об этом рассказал Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.Вместе с проектом Татьяны Пикуновой, основательницы музея, в реестр внесено всего лишь семь частных учреждений по всей России. Чтобы войти в это число, музей должен соответствовать законодательным требованиям и стандартам Музейного фонда РФ.«Правительство области поддерживает частные музейные инициативы, ведь это точки притяжения для туристов. И я очень рад, когда наши земляки развивают своё дело, постоянно поднимают планку», – написал губернатор.