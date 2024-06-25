«Любовь вне закона»: во Владимире молодой человек украл букет цветов и плюшевых медведей Ночью 23...

«Любовь вне закона»: во Владимире молодой человек украл букет цветов и плюшевых медведейНочью 23 июня дежурным полицейским поступило сообщение: 21-летний молодой человек, разбив стекло, проник в цветочный магазин на улице Батурина.Оперативно прибывшие правоохранители заметили убегающего в сторону улицы Миры злоумышленника с букетами цветов и тремя плюшевыми медведями.Заметив полицейских, строптивый романтик решил, что девушка (или девушки, судя по количеству «подарков») обойдется, бросил на тротуаре украденное и попытался скрыться. Но справедливость оказалась явно быстрее, и парень был задержан оперуполномоченными полиции.Ранее судимый мужчина сознался в содеянном. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 13 000 рублей.«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; пресс-служба УМВД по Владимирской области