Министр тарифного регулирования Владимирской области Мария Новосёлова рассказала, какие...

Министр тарифного регулирования Владимирской области Мария Новосёлова рассказала, какие коммунальные услуги подорожают с 1 июляС 1 июля владимирцев ждет обещанное повышение тарифов на коммунальные услуги. В среднем - на 10%. В последний раз тарифы пересматривались полтора года назад. Рост совокупных платежей обусловлен повышением цен на энергоресурсы и инфляцией.Какие услуги подорожают заметнее всего? И у кого суммы в квитанциях вырастут на максимально допустимые 14%? В интервью "Вестям" рассказала министр тарифного регулирования Владимирской области Мария Новосёлова.