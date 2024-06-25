При этом часть выделенных денег – инвестиционные средства. На сайте госзакупок появилась официальная информация с прикрепленной документацией. Судя по ней, исполнителя работ планируют

При этом часть выделенных денег – инвестиционные средства. На сайте госзакупок появилась официальная информация с прикрепленной документацией. Судя по ней, исполнителя работ планируют определить 12 июля. Саму реконструкцию хотят завершить к июлю 2026 года. Победитель торгов должен будет выполнить инженерные изыскания, разработать техническую и рабочую документацию, а также проект планировки и межевания территории, получить положительное