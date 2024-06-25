Семейный фестиваль «Счастье рядом» пройдет в Центральном парке в эту субботу, 29 июня. Гостей ждут разнообразные мастер-классы, фотозона, игры, анимация, интересные спикеры и многое другое.

Семейный фестиваль «Счастье рядом» пройдет в Центральном парке в эту субботу, 29 июня. Гостей ждут разнообразные мастер-классы, фотозона, игры, анимация, интересные спикеры и многое другое. Фестиваль начнется в 16:00. Организаторы советуют обязательно брать с собой детей, ведь это семейный фестиваль, а значит – для всех будут подготовлены развлечения по возрасту. Так, родители смогут узнать у