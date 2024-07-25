С начала 2024 года более четырех тысяч жителей Владимирской области получили средства пенсионных...

С начала 2024 года более четырех тысяч жителей Владимирской области получили средства пенсионных накопленийС начала года 4 093 жителям Владимирской области, которые формируют пенсионные накопления в Отделении Социального фонда России по Владимирской области, установлены выплаты за счет средств пенсионных накоплений.Эти выплаты могут быть установлены раньше достижения пенсионного возраста: для этого женщины и мужчины должны иметь необходимый страховой стаж, а также требуемую величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК): в 2024 году они составляют 15 лет и ИПК 28,2 соответственно. В этом случае выплата может быть назначена в 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам, а также тем, кто имеет право на выход на пенсию досрочно. К ним относятся люди, имеющие стаж работы во вредных и тяжелых условиях труда, выработавшие необходимый педагогический стаж, стаж лечебной или творческой деятельности, а также многодетные матери.С 1 июля вступил в силу новый порядок расчета выплат накопительной части пенсии. Согласно изменениям, тип выплаты теперь зависит от величины прожиточного минимума пенсионера по России. В 2024 году он равен 13290 руб. За основу расчета взят размер ежемесячной выплаты. Определить его можно, разделив всю сумму пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 264 месяца.«Теперь определить, в каком виде граждане смогут получить свои пенсионные накопления, стало проще. Если размер накопительной пенсии составит 10 % и менее от величины прожиточного минимума пенсионера, гражданину будет назначена единовременная выплата», - пояснил управляющий Отделением СФР по Владимирской области Антон Курбаков.Уточнить сумму своих пенсионных накоплений всегда можно в личном кабинете на портале госуслуг, запросив выписку из индивидуального лицевого счета, а также в МФЦ и в любой клиентской службе Отделения СФР по Владимирской области. Здесь также можно подать заявление о назначении накопительной пенсии.Напомним, что накопительная пенсия формируется у нескольких категорий граждан:- работающих мужчин 1953-1966 годов рождения, а также женщин 1957-1966 годов рождения. За этих граждан работодатели перечисляли страховые взносы с 2002 по 2004 годы;- работающих граждан, рожденных в 1967 году и позднее; за них страховые взносы работодателями перечислялись с 2002 по 2014 годы. С 2014 года страховые взносы полностью направляются на формирование страховой пенсии. Но те пенсионные накопления, которые имеет гражданин, по-прежнему могут инвестироваться;- граждане, которые для формирования накопительной пенсии добровольно уплачивают страховые взносы в Отделение Социального фонда России по Владимирской области;- мамы, направившие средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Владимирской области, позвонив по телефону: 8 800 10 000 01 (звонок бесплатный).Также можно обратиться в клиентскую службу Отделения. Информацию об адресах клиентских служб ОСФР по Владимирской области и режиме работы вы найдете на сайте: https://sfr.gov.ru/branches/vladimir/Фото: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области