В селе Мишино Владимирской области начал работать новый модульный фельшерско-акушерский пункт...

В селе Мишино Владимирской области начал работать новый модульный фельшерско-акушерский пункт Муромской ЦРБНапомним, что новый ФАП установлен в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".Теперь жители села смогут получить медицинскую помощь в светлых и просторных посещениях нового ФАПа, который оснащен всем необходимым оборудованием."В новом ФАПе есть все необходимое для оказания как экстренной, так и плановой медицинской помощи: специальные укладки, которые можно применять при инфаркте или повышенном давлении. Есть глюкометр, аппарат биохимического анализа крови, автоклав, аппаратура для забора биологического материала, портативный анализатор для определения уровня холестерина и другое оборудование. Здесь же можно пройти диспансеризацию, снять электрокардиограмму, провести спирометрию, а также измерить артериальное давление и выписать рецепт на получение лекарства" - рассказала фельдшер Мишинского ФАПа Малых Елена Васильевна.Фото: Муромская центральная районная больница