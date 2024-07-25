В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области отремонтируют более 80 км автотрасс регионального, межмуниципального и местного значений.

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области отремонтируют более 80 км автотрасс регионального, межмуниципального и местного значений. Об этом рассказала областного правительства.В настоящий момент восстановительные работы ведутся на 19-километровом участке дороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский», которая связывает нашу и Ярославскую области и является важным транспортным коридором. Специалисты подрядной организации уложат новое асфальтобетонное покрытие на площади свыше 143 тыс. кв. м. Здесь обустроят выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепят обочины и сделают заездные карманы.На днях объект проинспектировал председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам областной Общественной палаты Алексей Тарасов и отметил, что ремонт проходит без нарушений и в положенные сроки.