Во Владимирской области выявили 23 поддельные купюры и 2 фальшивые монеты В банковском секторе...

Во Владимирской области выявили 23 поддельные купюры и 2 фальшивые монетыВ банковском секторе Владимирской области во II квартале 2024 года выявили 23 поддельные банкноты и 2 фальшивые монеты. Это на 14% меньше, чем годом ранее.Фальшивомонетчики чаще всего используют купюру в 5000 рублей – за апрель-июнь этого года из обращения выведено 16 таких банкнот. Кроме того, проверку на подлинность не прошли пять тысячерублевых, одна пятисотрублевая и одна сторублевая банкноты. Фальшивых двухтысячных не выявлено. Из оборота также выведены две поддельные монеты номиналом 10 рублей.Кроме того, выявлены в регионе и три фальшивые стодолларовые купюры.«Постоянное совершенствование защитного комплекса банкнот дает свои плоды: подделывать деньги фальшивомонетчикам становится сложнее. На 1 млн банкнот, находящихся в обращении, в 2023 году приходилось всего две фальшивки (в 2022 году – четыре). При этом владимирцам все же стоит внимательно относиться к наличным деньгам и обязательно проверять их подлинность как минимум по трем признакам – на ощупь, на просвет и меняя угол зрения. Сориентироваться в защитных элементах поможет бесплатное приложение «Банкноты Банка России», которое можно скачать на официальном сайте Банка России. Если подозрительная купюра все же оказалась в вашем кошельке, ее стоит отнести в ближайший банк на экспертизу», — отметила главный эксперт по исследованию денежных знаков владимирского отделения Банка России Наталья Верба.Фото: Банк России