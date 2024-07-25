Об этом сообщают представители регионального Банка России.

Во втором квартале 2024 года во Владимирской области выявлены 23 фальшивые купюры. В целом, ситуация благополучная: количество фальшивых купюр снизилось на 14% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают представители регионального Банка России.Как и ранее, фальшивомонетчики заинтересованы в подделках купюр номиналом в 5000 рублей. Согласно банковским данным, за период апрель-июнь текущего года из обращения было изъято 16 таких банкнот. Кроме того, было обнаружено пять фальшивых купюр номиналом в 1000 рублей и по одной - номиналами в 500 и 100 рублей. Оказалось, что две монеты достоинством в 10 рублей также являются поддельными.Главный эксперт по проверке денежных знаков Владимирского отделения Банка России Наталья Верба уверена: усиление защиты банкнот и монет приносит результаты.