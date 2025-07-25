Во Владимирской области следователи СК предъявили обвинение 17-летней жительнице Гусь-Хрустального. По данным следствия, она похитила крупную сумму со счета своей знакомой, используя её

Во Владимирской области следователи СК предъявили обвинение 17-летней жительнице Гусь-Хрустального. По данным следствия, она похитила крупную сумму со счета своей знакомой, используя её SIM-карту и мобильное приложение банка. Преступление произошло 14 июня, когда девушка отмечала день рождения в лесу с друзьями. Зная, что подруга получает выплаты как ребенок, оставшийся без попечения родителей, обвиняемая вытащила из