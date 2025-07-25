Территории Владимира продолжают обновляться по программе «Благодвор». Самые крупные проекты уже расторгованы, на очереди — реализация. Так, двор 77-го дома на улице Горького в процессе

Территории Владимира продолжают обновляться по программе «Благодвор». Самые крупные проекты уже расторгованы, на очереди — реализация. Так, двор 77-го дома на улице Горького в процессе благоустройства. Виталий Ляхович живет здесь 35 лет. Рассказывает, что всё это время ямки в асфальте иногда подсыпали, но комплексного ремонта не было ни разу. Виталий Ляхович, житель дома №77 на