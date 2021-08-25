Экс-президент Украины, основатель партии Европейская солидарность Петр Порошенко обратился к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому.

Экс-президент Украины, основатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому.В День независимости Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Судя по кадрам, появившемся в Сети, у экс-президента пострадал левый глаз. Также у него были залиты красителем лоб и одежда. Злоумышленник, который напал на политика, был задержан.Порошенко считает, что к нападению с зеленкой причастен Зеленский. По словам бывшего президента, нынешний лидер страны боится настоящих патриотов Украины, военных и волонтеров. Также политик заявил, что глава государства спрятал негодяев, совершивших нападение, на Банковой (где находится Офис президента). "Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей", – сказал лидер "Европейской солидарности".Кроме того, Петр Алексеевич отметил, что украинцы отстояли и завоевали праздник День независимости. Однако неизвестно, как Зеленский справился бы с трудностями, с которыми Украина столкнулась в 2014-2015 годах, добавил Порошенко. А еще экс-президент в очередной раз сказал, что вернет "последний клочок украинской земли" – Донбасс и Крым.Напомним, День независимости отметили на Украине накануне. В центре Киева прошел грандиозный парад. Во время сценки, посвященной украинской истории, Владимир Зеленский не смог сдержать слез.