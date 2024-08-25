В последнее время инфекционные заболевания пошли в рост.

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Владимирской области, на всей территории региона с прошлой недели началась кампания по вакцинации. Для того чтобы и взрослые, и дети могли получить прививку, в областной аптечный склад поступило свыше 167 тысяч доз вакцины.Главный специалист по инфекционным болезням для детей в Владимирской области, Татьяна Бархатова, отметила, что в последнее время наблюдается рост числа инфекционных заболеваний. В частности, в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев пневмонии и гриппа увеличилось в два раза.В связи с этим врач рекомендовал родителям вакцинировать своих детей не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции, что может предотвратить серьезные осложнения, такие как пневмония и менингит. Эта вакцина также доступна в медицинских учреждениях региона.