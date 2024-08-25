24 августа в областной столице прошел масштабный праздник.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил жителей областного центра с Днем города.Торжественные мероприятия прошли в субботу, 24 августа. Владимиру исполнилось 1034 года с момента основания. Авдеев обратился к гостям праздника со сцены. Он напомнил о важных достижениях для города.Так, во Владимире продолжается реставрация Золотых ворот — крупнейшего памятника древнерусской архитектуры. Активно идет благоустройство скверов и парков. Во Владимире открыли Рпенский проезд. Продолжается развитие общественного транспорта и закупка новых машин.По словам губернатора, Владимир станет еще лучше в преддверие грядущего юбилея туристического маршрута «Золотое кольцо». Он пожелал жителям счастья, процветания и здоровья.