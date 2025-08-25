В регион вернулся Александр, житель Владимира, освобожденный в результате обмена из украинского плена. О его возвращении сообщил губернатор области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

В регион вернулся Александр, житель Владимира, освобожденный в результате обмена из украинского плена. О его возвращении сообщил губернатор области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил уполномоченных по правам человека и Министерство обороны России за содействие и подчеркнул, что регион продолжает сообщать о возвращении каждого земляка. Ранее в результате обмена с украинской стороной были