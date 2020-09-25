С 25 сентября только в видеосервисах Wink и Amediateka шестой сезон сериала «Сопрано» доступен в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Каждую пятницу будут

С 25 сентября только в видеосервисах Wink и Amediateka шестой сезон сериала «Сопрано» доступен в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Каждую пятницу будут выходить два новых эпизода заключительного сезона в новом переводе. Ранее специально для Wink и сервиса Amediateka Дмитрий Пучков перевел и озвучил пять сезонов сериала — это 65 эпизодов. Шестой