В Кольчугинском районе Россельхознадзор в результате проверки выявил на земельном участке...

В Кольчугинском районе Россельхознадзор в результате проверки выявил на земельном участке сельскохозназначения площадью 47,6 га, принадлежащем ООО «Самсон», факты зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью.На участке не проводились работы по обработке почвы и возделыванию сельскохозяйственных культур, не производилось сенокошение, не производился выпас скота, участок по всей площади зарос сорной многолетней растительностью разного видового состава, единично и очагами деревьями и кустарниками.Все это свидетельствует тому, что ООО «Самсон» не использовал земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, который установило Федеральное законодательство.Так, в апреле 2022 года было возбуждено дело об административном правонарушении.И уже в мае постановлением Управления Россельхознадзора ООО «Самсон» признали виновным в совершении административного правонарушения за использование земельных участков не по целевому назначению. Предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, 21 сентября организация оплатила штраф в полном объеме.Фото https://www.pxfuel.com/