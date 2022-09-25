С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 167805 владимирцев

Во Владимирской области на 25 сентября выявлено 550 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 189 человек. Ещё 43 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 62 - в Ковровском, 10 - в Петушинском, 34 - в Кольчугинском, 14 - в Александровском, 11 - в Юрьев-Польском, 61 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 24 - в Киржачском, 27 - в Камешковском, 1 - в Гороховецком, 15 - в Меленковском, 11 - в Вязниковском, 18 - в Суздальском и 11 -в Селивановском районах, а также 16 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 167805 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 46024 заболевших во Владимире, 19553 - в Ковровском районе и 18310 - в округе Муром.