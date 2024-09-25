В микрорайоне будут выделены участки для многодетных семей.

Во Владимире планируют направить 127 миллионов рублей на улучшение дорожной инфраструктуры в микрорайоне Лунево. Там будут выделены участки для многодетных семей.По словам главы города, Дмитрия Наумова, в ходе работ будет построена новая межквартальная дорога и подъездные пути к домам многодетных семей. Работы уже начались, сейчас проводится расчистка местности и подготовка к прокладке дорог. Впереди разработка проектов для строительства автомобильных дорог, которые запланированы на следующий год.Напомним, ранее мы писали, что