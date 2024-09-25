Молодой парень убил 64-летнего мужчину в коридоре общежития. Действия разворачивались на пьянке. Недавно злоумышленника судили. Об обстоятельствах преступления и приговоре рассказали в

Молодой парень убил 64-летнего мужчину в коридоре общежития. Действия разворачивались на пьянке. Недавно злоумышленника судили. Об обстоятельствах преступления и приговоре рассказали в Следкоме. Убийство произошло 16 мая. Осужденный у себя в комнате распивал алкоголь вместе с потерпевшим. Мужчины познакомились на улице незадолго до этого. В это время в помещении находился сосед злоумышленника, он напился и