Музыка из 90-х до сих пор у всех на устах. Проверьте, как хорошо вы помните хиты того времени.

Музыка из 90-х до сих пор у всех на устах. Проверьте, как хорошо вы помните хиты того времени.Этим песням уже больше двух десятком лет, но они все еще звучат на радиостанциях и в нашей голове. Они стали хитами не только своего времени, но и продолжают оставаться популярными в современности. А вот сможете ли вы вспомнить, кто исполнил тот или иной трек, проверим в нашем тесте.ВОПРОСЫ1. Зря ругаешь дождь,Зря его ругаешь,Ты стоишь и ждешь,А зачем – не знаешь.А. "Руки вверх"Б. "Иванушки International"В. "Божья коровка"2. Рабочий день его почти уже закончен,А дебет с кредитом остался не сведен.Ему плевать на это, лишь бы днем и ночьюЯ пела эту песенку о нем.А. Влад СташевскийБ. Ирина АллегроваВ. "Комбинация"3. Не висит плакат мой дома на стене.Ты уже не помнишь обо мнеИ подружкам ты боишься рассказатьА. "Руки вверх"Б. "Комбинация"В. "Лицей"4. Вокруг тебя, вокруг тебяКто в маечке, кто в кителеОдни соперники моиТвои телохранителиА. Аркадий УкупникБ. Андрей ГубинВ. Влад Сташевский5. Вспомни меня ты вспомни меня.Пусть взойдет на небе наша звездаА. "Агата Кристи"Б. Ляпис ТрубецкойВ. Влад Сташевский6. Ты меня не ищи!Я страдать и плакать не буду!А. "Вирус"Б. "Демо"В. "Руки вверх"7. Люби меня люби,Жарким огнем,Ночью и днем,Сердце сжигая!А. "Иванушки International"Б. "Отпетые мошенники"В. "Руки вверх"ОТВЕТЫ1. Б. "Иванушки International"2. В. "Комбинация"3. А. "Руки вверх"4. А. Аркадий Укупник5. В. Влад Сташевский6. А. "Вирус"7. Б. "Отпетые мошенники"