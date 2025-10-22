СК РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело против начальника исправительной колонии №1 в поселке Головино. Его подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч рублей от

СК РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело против начальника исправительной колонии №1 в поселке Головино. Его подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч рублей от осужденной. По версии следствия, 13 октября начальник колонии через посредницу (бывшую осужденную) получил деньги за перевод женщины на участок с облегченными условиями труда. Схема была раскрыта в ходе