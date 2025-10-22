Более 3000 учеников из 210 школ региона смогут на практике познакомиться с миром профессий благодаря проекту «Билет в будущее». Ребята попробуют себя в 80 различных компетенциях и посетят

Более 3000 учеников из 210 школ региона смогут на практике познакомиться с миром профессий благодаря проекту «Билет в будущее». Ребята попробуют себя в 80 различных компетенциях и посетят современные предприятия, чтобы сделать осознанный выбор. Об этом рассказали в облправительстве. Проект “Билет в будущее” стартовал во Владимирской области, позволяя школьникам 6-11 классов узнать о разнообразии профессий.