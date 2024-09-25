Очаг африканской чумы свиней был обнаружен на базе «Курловского охотхозяйства» в деревне Сивцево Гусь-Хрустального района. Согласно указу губернатора от 20 сентября, на территории

Очаг африканской чумы свиней был обнаружен на базе «Курловского охотхозяйства» в деревне Сивцево Гусь-Хрустального района. Согласно указу губернатора от 20 сентября, на территории морозильной камеры хозяйства объявлен карантин. Мясо зараженных свиней и кабанов там теперь надлежит сжечь. Имеющиеся продукты убоя, а также продукты переработки, которые изготавливались на одном оборудовании с зараженным мясом, необходимо переработать при