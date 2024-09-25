Новый начальник начинал службу младшим инспектором по делам несовершеннолетних.

В Муроме Владимирской области начинает работу новый руководитель полиции. В пресс-службе УМВД по региону сообщает, что заместитель регионального главка полиции Петр Бузин представил личному составу муромской полиции Андрея Лёвина.Он родился 17 июля 1982 года и имеет высшее юридическое образование. Новый начальник начинал службу младшим инспектором по делам несовершеннолетних. В 2022 году был назначен начальником управления по контролю за оборотом наркотиков.Напомним, ранее мы писали, что