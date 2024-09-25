Работы обошлись в 3,5 млн рублей.

В селе Сима Юрьев-Польского района Владимирской области завершили капитальный ремнт врачебной амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Работы шли в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».Работы обошлись в 3,5 миллиона рублей. За счет этих средств в амбулатории заменили кровлю, восстановили фундамент, выполнили облицовку здания металлическим сайдингом, заменили окна, обновили линолеум в коридорах и палатах, заменили систему электроосвещения и сантехнику, поменяли входные и межкомнатные двери, а в процедурном кабинете стены облицевали керамической плиткой. Такой масштаб работ удалось провести всего за пару месяцев: обновления шли с мая по июнь.Отметим, что в текущем году медицинские организации Владимирской области получили 290 единиц современного оборудования. есять областных лечебных учреждений получили новое оборудование. Получилось оснастить ФАПы села Филипповское Киржачского района, села Ваулово Кольчугинского района, деревни Веска и села Городище Юрьев-Польского района, деревни Костино Петушинского района, села Лемешки Суздальского района.Программа модернизации первичного звена национального проекта здравоохранения реализуется с 2021 года. Она направлена на улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, поселков и городов, где живет до 50 000 человек. Напомним, ранее мы писали, что