Владимирские поисковики нашли тела солдат времен Великой Отечественной войны. Экспедиция проходила в Смоленской области. В ней приняли участие отряды «Амулет» и «Владимирец». Они работали

Владимирские поисковики нашли тела солдат времен Великой Отечественной войны. Экспедиция проходила в Смоленской области. В ней приняли участие отряды «Амулет» и «Владимирец». Они работали на местах боев лета 43-го года. Поисковики обнаружили останки двух красноармейцев. К сожалению, идентифицировать воинов не удалось. Солдат похоронили в деревне Рыбки, на местном мемориале. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: