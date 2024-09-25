Единая транспортная диспетчерская все же появится во Владимире. Правда, когда именно – пока непонятно. Об этом власти сообщили «Шестому каналу» в ответ на официальный запрос. Напомним,

Единая транспортная диспетчерская все же появится во Владимире. Правда, когда именно – пока непонятно. Об этом власти сообщили «Шестому каналу» в ответ на официальный запрос. Напомним, совсем недавно мы рассказывали о том, что жители города зачастую не могут связаться с транспортными компаниями. В поисках актуального номера диспетчерских хотя бы кого-то из 6 действующий в городе