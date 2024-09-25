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<a href="https://33live.ru/novosti/25-09-2024-vo-vladimire-26-sentyabrya-6-ulic-ostanutsya-bez-gaza.html" target="_blank">Во Владимире 26 сентября 6 улиц останутся без газа</a> - В четверг, 26 сентября, с 9:00 до 21:00 на шести улицах Владимира не будет газа. Ограничения связаны с производством ремонтных работ, объяснили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул.