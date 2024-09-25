В четверг, 26 сентября, с 9:00 до 21:00 на шести улицах Владимира не будет газа. Ограничения связаны с производством ремонтных работ, объяснили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул.
В четверг, 26 сентября, с 9:00 до 21:00 на шести улицах Владимира не будет газа. Ограничения связаны с производством ремонтных работ, объяснили в пресс-службе мэрии. Адреса следующие: – ул. Добросельская 2В, 3, 4, 161, 161А, 161Б, 163, 165, 165А, 165Б, 167, 167А, 167Б, 167Г, 179, 171, 173, 175, 177, 179А;– ул. Восточная 20А, 80, 80А,